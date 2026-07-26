Путин сравнил украинское руководство с пауками в банке

Путин заявил, что руководство Украины переругалось, как пауки в банке

Президент России Владимир Путин прокомментировал происходящее на Украине. Своим мнением он поделился во время выступления в Санкт-Петербурге на Дне Военно-морского флота, передает РИА Новости.

По его словам, руководство соседней республики все передралось и переругалось, «как пауки в банке».

«Делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров, делят и друг друга изживают со свету, бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Какое же там единство?» — задался вопросом президент.

Ранее Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит западные земли, которые были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина.