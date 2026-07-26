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18:45, 26 июля 2026 (обновлено: 18:52, 26 июля 2026)Бывший СССР

Путин предсказал будущее западной части Украины

Путин: Украина рано или поздно утратит западные территории
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Украина рано или поздно утратит западные земли. Судьбу этой части страны предсказал президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства обозначил, что западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также Путин подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом.

«Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий», — заявил Путин.

Ранее президент назвал виновного в развязывании войны с Украиной. По словам Путина, киевский режим начал конфликт на Украине, а Москва только ответила на боевые действия.

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