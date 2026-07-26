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18:57, 26 июля 2026 (обновлено: 19:03, 26 июля 2026)Ценности

Сын Одри Хепберн раскрыл секреты красоты актрисы

Шон Хепберн Феррер: Одри Хепберн не отказывалась от еды и отрицала пластическую хирургию
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Marty Lederhandler / AP

Британская актриса Одри Хепберн никогда не отказывала себе в любимой еде и отрицала пластическую хирургию. Секреты красоты звезды «Завтрака у Тиффани» раскрыл ее сын, Шон Хепберн Феррер, пишет People.

Несмотря на слухи о наличии расстройства пищевого поведения у культовой актрисы, она готовила, пекла и ела то, что ей нравилось. Однако тщательно следила за порциями, подчеркнул Хепберн.

«Она начинала большинство дней с вареного яйца, тоста и джема, после чего отправлялась на прогулку в изнурительном темпе для тех, кто отставал», — рассказал потомок артистки. Обедала она салатом или супом, а на десерт ела шарик любимого мороженого с кленовым сиропом. Типичный ужин состоял из одной тарелки пасты помодоро и салата. Одним из любимых блюд Хепберн также был шоколадный торт — она даже создала собственный рецепт лакомства без использования муки.

Хепберн Феррер отметил, что мать никогда не была поклонницей пластической хирургии и никогда не трогала свое лицо. На предложения отретушировать фотографии она отвечала отказом, говоря, что заслужила каждую из своих морщинок.

В одном из номеров американского журнала Vogue актриса поделилась, что ее режим ухода за собой включает восемь или девять часов сна, мытье волос каждые четыре-пять дней, принятие вкусно пахнущих ванн и минимум макияжа. Хепберн подводила только глаза, губы и брови, а от тонального крема, базы и пудры предпочитала отказываться. «Дело не в желании выглядеть так же; я предпочитаю естественный макияж просто потому, что он мне больше подходит», — объясняла актриса.

Ранее популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден раскрыла секрет стройности. Она заявила, что полноценно ест лишь один раз в день.

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