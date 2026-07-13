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17:39, 13 июля 2026Ценности

Известная 55-летняя телеведущая раскрыла секрет стройности

Телеведущая Аманда Холден рассказала, что полноценно ест лишь один раз в день
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for The Walt Disney Company Limited

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден раскрыла секрет стройности. Ее комментарий публикует Daily Mail.

55-летняя звезда рассказала, что следует диетическому совету британской актрисы и модели Элизабет Херли и полноценно ест лишь один раз в день. На завтрак она предпочитает омлет из яичных белков со шпинатом, фетой и авокадо, который запивает зеленым соком, после чего отказывается от еды до вечера.

«Я вегетарианка, поэтому, думаю, правильное питание получается у меня само собой. Но я очень люблю вкусно поесть и не отказываюсь от алкоголя, особенно от апероль-шприца в такую погоду!» — заявила артистка.

Ранее в июле звезда сериала «Бригада», российская актриса Екатерина Гусева раскрыла секреты красоты и отношение к возрасту.

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