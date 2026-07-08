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11:30, 8 июля 2026Ценности

49-летняя звезда «Бригады» раскрыла секреты красоты и отношение к возрасту

Российская актриса Екатерина Гусева заявила, что в 49 лет ощущает себя счастливой женщиной
Мария Винар

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Звезда сериала «Бригада», российская актриса Екатерина Гусева раскрыла секреты красоты и отношение к возрасту. Ее комментарии на данные темы приводит KP.RU.

Известно, что 9 июля 49-летняя артистка отметит свой юбилей. По ее словам, в своем возрасте она ощущает себя счастливой женщиной.

При этом, чтобы оставаться привлекательной, Гусева, как оказалось, следует трем правилам. «Не курить, не выпивать и высыпаться. Можно добавить — правильно питаться, но это не обязательно. Перед вами сладкоежка», — заявила собеседница издания.

В июне Екатерина Гусева высказалась об отношении к старению. Так, актриса объяснила, что внешний вид является для нее рабочим инструментом, который следует поддерживать в порядке.

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