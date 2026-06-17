Звезда «Бригады» высказалась об отношении к изменениям во внешности

Актриса Екатерина Гусева заявила о принятии себя после вопроса о внешности

Звезда сериала «Бригада», российская актриса Екатерина Гусева высказалась об отношении к старению. Интервью с ней публикует WomanHit.

Журналисты спросили у артистки, которая в июле отметит 50-летие, как она с возрастом стала относиться к внешности. По ее словам, для актрисы внешний вид является рабочим инструментом, который следует поддерживать в порядке.

«Мне близок разумный баланс, не фанатизм, а забота. И принятие себя. Когда ты в гармонии, в ладу с собой, не надо бояться цифр. Да, морщины-лучики у глаз, но я же мать 27-летнего сына, могу себе позволить!» — заявила знаменитость.

В мае 60-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд также высказалась о старении.