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19:07, 17 июня 2026Ценности

Звезда «Бригады» высказалась об отношении к изменениям во внешности

Актриса Екатерина Гусева заявила о принятии себя после вопроса о внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Звезда сериала «Бригада», российская актриса Екатерина Гусева высказалась об отношении к старению. Интервью с ней публикует WomanHit.

Журналисты спросили у артистки, которая в июле отметит 50-летие, как она с возрастом стала относиться к внешности. По ее словам, для актрисы внешний вид является рабочим инструментом, который следует поддерживать в порядке.

«Мне близок разумный баланс, не фанатизм, а забота. И принятие себя. Когда ты в гармонии, в ладу с собой, не надо бояться цифр. Да, морщины-лучики у глаз, но я же мать 27-летнего сына, могу себе позволить!» — заявила знаменитость.

В мае 60-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд также высказалась о старении.

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