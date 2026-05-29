Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 29 мая 2026Ценности

Синди Кроуфорд высказалась о старении

Синди Кроуфорд заявила, что изменила отношение к красоте и не пытается выглядеть на 20 лет
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская супермодель Синди Кроуфорд высказалась о старении. Интервью с ней публикует People.

60-летняя манекенщица отметила, что 50-летний юбилей ей дался тяжело и что она справилась с подавленным состоянием, написав книгу. При этом в настоящее время она изменила отношение к возрасту и внешности.

«Я не пытаюсь выглядеть на 20 или 25 лет. Думаю, это главное изменение в моем отношении к красоте: я просто хочу быть лучшей версией себя», — заявила знаменитость.

В феврале 57-летняя американская супермодель Кристи Тарлингтон описала старение фразой «как сильно может измениться внешность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok