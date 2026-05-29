Названа общая уязвимость России и Казахстана

Политолог Солозобов: Общая граница — главный фактор уязвимости и России, и Казахстана

Общая и самая протяженная в мире граница между Россией и Казахстаном является фактором как общей взаимозависимости, так и общей уязвимости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, директор по региональным программам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

По его словам, Москва стратегически заинтересована в сохранении территориальной целостности своего соседа.

«По сути, речь идет о безопасности южных рубежей и сохранении связности европейской и сибирской частей России. Нужно четко понимать: любые попытки дестабилизировать Казахстан означают "пожары" в Сибири и угрозу крупнейшим российским месторождениям нефти и газа», — заявил Солозобов.

Он добавил, что Казахстан остается для России одним из самых близких соседей и союзников, и заверил: сближение двух стран не временный жест, а долгосрочный тренд.

Ранее стало известно, что Москва и Астана договорились о строительстве атомной электростанции. Документ подписали глава Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

