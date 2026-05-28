Россия и Казахстан оформили соглашение по проекту АЭС

Россия и Казахстан подписали соглашение по проекту строительства АЭС

Москва и Астана договорились о строительстве атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что документ в Астане подписали глава агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическое значение соглашения о строительстве АЭС в республике.

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан в среду, 27 мая. Церемонию встречи глав государств открыл пролет истребителей над Астаной.