Ксению Бородину атаковали клещи

Бородина заявила, что обнаружила клещей на штанах во время путешествия на Алтае

Телеведущая Ксения Бородина, отправившаяся в путешествие на Алтай, рассказала, что ее атаковали клещи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

Она отметила, что инцидент произошел во время прогулки к Телецкому озеру и водопаду Корбу. «Пока я там карабкалась к водопаду, я словила двух клещей. Хорошо, что штаны были белые», — пожаловалась телеведущая.

Когда Бородина возвращалась в отель, то обнаружила еще одного членистоногого. Ведущая уточнила, что клещ не успел впиться ей в кожу.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил об опасной причине осенней усталости. По словам доктора, ее может вызывать болезнь Лайма, которую переносят клещи.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что его укусил клещ. Это произошло во время прогулки по лесу.