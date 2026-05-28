Безрукова поддержала идею ввести чаевые для актеров

Ирина Безрукова высказалась в поддержку системы чаевых для театральных актеров

Российская актриса Ирина Безрукова высказалась в поддержку системы чаевых для артистов, которую ввели в московском Театре на Покровке. Ее комментарий передает «Абзац».

Безрукова заявила, что считает инициативу милой, если зрителей не будут к ней принуждать. Таким образом люди, не успевшие купить букет перед спектаклем, смогут поддержать понравившегося артиста иным способом.

«Мне кажется, это очень мило, идея хороша. Если это добровольно, легально и законно, то я за», — пояснила актриса.

Ранее Безрукова прокомментировала скандальный развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. Она предположила, что Питт неслучайно стал злоупотреблять алкоголем в браке, а после расставания с супругой еще долго «восстанавливал психику».