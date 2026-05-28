Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:15, 28 мая 2026Спорт

Актер Назаров сравнил атмосферу на стадионах во Франции и России

Актер Дмитрий Назаров заявил, что во Франции на футбол ходят как в театр
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Актер Дмитрий Назаров сравнил атмосферу на стадионах во Франции и России. Его слова приводит Sport24.

«Во Франции нет привычки при выходе команд на поле встать с шарфом над головой. Французы ходят на трибуны как в театр, они счастливы на стадионе. Маленькая фанатка "Канн" не замолкает ни на секунду — в отличие от спартаковских фанатов», — сказал Назаров.

Назаров уехал во Францию в 2023 году. Актер — давний болельщик московского «Спартака». Живя в России, он регулярно посещал матчи команды.

Ранее певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) посетила полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» в свитере российского вратаря парижан Матвея Сафонова. На ее глазах футболисты ПСЖ одержали победу со счетом 5:4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

    В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok