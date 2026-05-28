Актер Назаров сравнил атмосферу на стадионах во Франции и России

Актер Дмитрий Назаров сравнил атмосферу на стадионах во Франции и России. Его слова приводит Sport24.

«Во Франции нет привычки при выходе команд на поле встать с шарфом над головой. Французы ходят на трибуны как в театр, они счастливы на стадионе. Маленькая фанатка "Канн" не замолкает ни на секунду — в отличие от спартаковских фанатов», — сказал Назаров.

Назаров уехал во Францию в 2023 году. Актер — давний болельщик московского «Спартака». Живя в России, он регулярно посещал матчи команды.

Ранее певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) посетила полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» в свитере российского вратаря парижан Матвея Сафонова. На ее глазах футболисты ПСЖ одержали победу со счетом 5:4.