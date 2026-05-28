Замок Пугачевой захотели превратить в музей

16:18, 28 мая 2026Экономика

Продюсер Иващенко: Из замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь нужно сделать музей
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Из замка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь захотели сделать музей. Превратить особняк артистки в место притяжения туристов предложил шоумен и продюсер Гера Иващенко, пишет KP.RU.

Автор инициативы считает, что это поможет оживить пустующее здание и привлечь туристов в регион. «Я бы сам сходил, посмотрел и снял бы обзор, и люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал», — заявил Иващенко.

Продюсер добавил, что можно было бы присвоить особняку Пугачевой государственный статус, как некому символу уходящей эпохи.

Ранее эксперты подсчитали, что содержание пустующего замка в Грязи дорого обходится Пугачевой. Так, ежемесячно артистка отдает на это около одного миллиона рублей. Сумма в миллион рублей для певицы посильна, однако смысла в таких расходах она уже не видит, поделились знакомые певицы. Артистка давно намеревается продать замок, однако препоной для сделки остается иноагентский статус ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

