Невеста потеряла передний зуб из-за пиццы за несколько дней до свадьбы

Британка укусила пиццу и потеряла передний зуб за несколько дней до свадьбы

Британка Катрина Келли едва не попала на собственную свадьбу без переднего зуба. Ее историей делится Daily Mirror.

По словам Келли, она готовилась к свадьбе два с половиной года. За несколько дней до торжества она сидела дома с подругами и хвасталась им своей организованностью. Вдруг женщина захотела перекусить и попросила жениха разогреть для нее в духовке пиццу из супермаркета. Она добавила, что хочет, чтобы пицца была особенно хрустящей.

Получив долгожданный кусок пиццы, Келли укусила его и с ужасом поняла, что у нее отвалился винир. Сначала невеста пыталась приклеить его сама, но вскоре поняла, что это бесполезно. Фактически она потеряла верхний передний зуб.

«Я положила винир на стол, и мы сидели в тишине. Свадьба через неделю, а мы и так потратили целое состояние», — поделилась эмоциями Келли.

На следующий день женщине все же пришлось обратиться к стоматологу и заплатить ему 60 фунтов стерлингов (5,7 тысячи рублей). По ее словам, врач быстро и безболезненно вернул винир на место. Как отмечает Келли, она рада, что этот инцидент произошел не в день свадьбы.

