Россия договорилась о наращивании поставок нефти в Китай транзитом через одну страну

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение о росте поставок российской нефти в КНР

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по вопросу наращивания поставок российской нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн, до 12,5 миллиона. Об этом со ссылкой на главу Минэнерго страны-транзитера Ерлана Аккенженова сообщает «Интерфакс».

«Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы (...) То есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано», — сказал министр. По его словам, главное в проекте — это согласие сторон, а все технические аспекты решаемы.

Аккенженов уточнил, что для реализации договоренностей потребуется строительство дополнительных нефтеперекачивающих станций, участков трубопровода, и предварительные расчеты по этому направлению уже сделаны.

Глава ведомства подписал соглашение о расширении двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере со своим российским коллегой Сергеем Цивилевым. Церемония прошла по итогам переговоров президентов России и Казахстана.

«Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах», — отметил в ходе визита в Астану Владимир Путин.