В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

19:12, 28 мая 2026Экономика

В Ставрополье выпал град размером с куриное яйцо
Виктория Клабукова

Фото: Jasmine Sahin / Shutterstock / Fotodom  

В Ставропольском крае накануне лета выпал крупный град. По своему размеру градины напоминали куриное яйцо, пишет «Комсомольская правда».

Град прошел в Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах и станице Ессентукской в Предгорном округе. На улицах образовались настоящие сугробы. Градины оказались настолько большими, что побили крыши и автомобили. В Ессентуках из-за повреждения линий электропередач свет пропал в домах по улицам Октябрьская, Долина Роз, Кирова, Ермолова, Пятигорская и Новопятигорская. Кроме того, из строя вышли три фидера, питающие почти 50 подстанций.

В Пятигорске на проспекте Кирова рухнувшее дерево остановило движение трамваев, а проезд по проспекту Калинина под Кировским мостом пришлось ограничить из-за подтопления. Вышла из берегов и река Бештаугорская Балка — подтопило улицы Восстания и Разина. Коммунальные службы в городах приведены в режим повышенной готовности.

Ранее мощный град обрушился на юг Подмосковья. Пока другие районы области заливало дождями, юг накрыло снежным покрывалом. Град был настолько сильным, что, казалось, вернулась зима.

