Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:58, 28 мая 2026Интернет и СМИ

Уехавшая из России журналистка высказалась об эмиграции словами «тебя везде ненавидят»

Журналистка Киселева заявила, что после отъезда из России столкнулась с осуждением
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Голос Берлина 97,2 FM / YouTube

Журналистка Наталья Киселева, уехавшая из России в Германию, высказалась об эмиграции словами «тебя везде ненавидят». В выпуске подкаста «Шрамы и блестки», доступном на YouTube, она заявила, что столкнулась с осуждением и в России, и за границей.

Киселева рассказала, что по приезде в Германию проходила 10-часовой допрос, чтобы ей предоставили политическое убежище в стране. Она добавила, что это был не единственный случай, когда ей приходилось отстаивать свое право на жизнь в другой стране.

«Это был психологический момент непринятия. Ты не нужен, ты непонятный. У тебя такое детское: тебя мама выгнала, а приемная тетя [спрашивает]: "А ты точно себя хорошо ведешь?" (...) Ты в каком-то вакууме, тебя везде ненавидят. Тебя твоя страна ненавидит, здесь тебя не хотят», — пожаловалась Киселева.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию, назвал самое сложное в эмиграции. Он признался, что сложнее всего ему было переживать тоску по встречам с близкими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна реакция США на срочное письмо Зеленского Трампу

    Потолок квартиры обрушился на головы россиян

    «ВКонтакте» обновилась

    Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

    Уехавшая из России 59-летняя Лазарева нашла себе секс-терапевта

    Россиянам пообещали облегчение ипотечного бремени

    В центре российского города появился бюст Героя России и ДНР

    Зеленский намекнул на «палки в колеса» Украины от Запада

    Бьянка Цензори в кожаном микротопе попала в объективы папарацци

    Температура в Подмосковье опустится до минусовых отметок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok