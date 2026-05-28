14:32, 28 мая 2026

Уехавший из России известный комик назвал самое тяжелое в эмиграции

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «Дмитрий Романов»

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, назвал самое тяжелое в эмиграции. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Пожалуй, самое тяжелое для меня в эмиграции — это тоска по встречам с близкими людьми. У меня есть близкие друзья из Одессы, которых сейчас в большинстве своем разбросало по миру, есть родители, и с ними сейчас получается встретиться в среднем где-то раз в год», — написал комик.

При этом Романов отметил, что скучает в том числе и «по ощущению быть среди своих». «Ты как будто отключен от розетки и находишься среди чужих. Не с кем почувствовать себя своим. Таким, которого давно знают», — посетовал он.

Комик добавил, что на острове Мадейра, где он сейчас живет, у него есть друзья, однако, по его словам, это «новая дружба, которая не хранит в себе информацию о 20-30-летнем совместном опыте».

Ранее Романов подвел итоги эмиграции. Комик заявил, что ему пришлось пройти сложнейшие испытания.

Дмитрий Романов родился в Одессе. Был участником шоу Stand Up на ТНТ. Также вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Уехал за границу после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Сейчас он живет на португальском острове Мадейра. В апреле 2026 года комик сообщил, что получил вид на жительство в Португалии.

