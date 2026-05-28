15:29, 28 мая 2026

Заморозки и смешанные осадки обрушатся на Москву

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, на Москву и область обрушатся заморозки, которые будут сопровождаться смешанными осадками. Об этом предупредил жителей столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

В ближайшие дни в мегаполисе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди. Осадки продолжатся и в выходные. В субботу, 30 мая, температура воздуха днем будет достигать плюс 10-15 градусов, а в воскресенье — плюс 13-18 градусов.

В Подмосковье в ночь на субботу столбики термометров резко упадут до плюс 2-7 градусов. А дождь сменится смешанными осадками. В отдельных районах возможны заморозки и снижение температуры до отрицательных значений, заключил Ильин.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что до конца недели температура воздуха в столице будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

