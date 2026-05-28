Китайскому автопрому предрекли конец «золотой эры»

Глава Nio Уильям Ли: Автомобильный рынок Китая уже не растущий, а насыщенный

Китайский автопром, по всей видимости, не вернется в «золотую эру», заявил генеральный директор компании Nio Уильям Ли. При этом он отметил, что снижение автомобильных продаж в стране продолжается седьмой месяц подряд, пишет Reuters.

Отраслевые данные указывают на стагнацию продаж автомобилей в Китае в 2026 году. Ожидается, что рост реализации электромобилей и подключаемых гибридов замедлится после нескольких лет стремительного взлета. В апреле внутренний сбыт снова сократился, хотя экспорт сохраняется на высоком уровне. Согласно цифрам, которые привел Ли, автопарк страны достиг 370 миллионов машин, а это означает, что рынок «уже не растущий, а насыщенный».

Отрасль имеет хорошие экспортные возможности, но восстановления крупнейшего в мире авторынка Ли не наблюдает. На вопрос журналиста о выходе марки на международные рынки глава компании подчеркнул, что приоритет Nio — Китай.

Стоит напомнить, что в 2021 году производитель начал поставлять свои электромобили в Норвегию, но это незначительные объемы. По мнению Ли, именно Китай остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в электромобили. По его мнению, вложения за границей займут намного больше времени, а бизнес там менее предсказуем по прибыли. Технологии подключаемых гибридов и двигателей внутреннего сгорания, напротив, лучше подходят для глобальных рынков. Но компания, чьи акции уверенно растут, сейчас выпускает полностью электрические модели.

