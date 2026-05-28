17:04, 28 мая 2026

Airbus обратился к Saab из-за истребителя шестого поколения FCAS

Иван Потапов
Фото: JHVEPhoto / Shutterstock / Fotodom

Компания Airbus Defence and Space (Германия) обратилась к Saab (Швеция) по поводу возможного сотрудничества в создании европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Об этом пишет TWZ.

Издание отмечает, что программа FCAS, в которой участвуют Германия, Франция и Испания, сталкивается с проблемой из-за напряженности между Берлином и Парижем (в лице компании Dassault) в вопросе распределения ведущих ролей и передачи технологий. «У нас есть трудности, о которых все знают. Поэтому настало время активно изучать другие варианты, чем мы сейчас и занимаемся», — сказал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн.

Портал напоминает, что шведская сторона ранее изучала возможность участия в более успешном конкурирующем британско-японско-итальянском проекте истребителя шестого поколения Global Combat Air Program (GCAP), также известном как Tempest. TWZ затруднилось оценить, будут ли напрямую связаны проекты FCAS и GCAP, хотя Шелльхорн, по всей видимости, исключил это.

«Мы хотим как можно скорее построить истребители шестого поколения. Я не хочу, чтобы истребители шестого поколения закупались у Соединенных Штатов, как это сделала Европа с истребителями пятого поколения», — сказал руководитель.

В июле издание Defense News заметило, что Франция захотела получить большую долю в европейском проекте самолета FCAS, который должен заменить французские Rafale, а также испанские и германские Typhoon.

