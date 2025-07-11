Франция захотела большую долю в европейском проекте истребителя FCAS

Defense News: Франция захотела большую долю в проекте истребителя FCAS

Франция захотела получить большую долю в европейском проекте истребителя Future Combat Air System (FCAS). Об этом сообщает издание Defense News.

В публикации отмечается, что истребитель должен быть готов в 2040 году. Он призван заменить французские Rafale, а также испанские и германские Typhoon. При этом, как уверяет генеральный директор французской компании Dassault Aviation Эрик Траппье, на текущем уровне распределения работ самолет будет готов к 2045 году. Избежать возможной пятилетней задержки в реализации FCAS французская сторона предлагает, усилив долю Dassault Aviation. Кроме этой организации, в проекте европейского истребителя участвует корпорация Airbus, которая представляет Германию и Испанию.

По мнению Траппье, перераспределить задачи необходимо до 2026 года, когда начнется создание демонстрационного образца самолета.

В июле 2024 года издание заверило, что истребитель шестого поколения FCAS, создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы противника. По словам главы мюнхенской компании NeuralAgent Онура Дениза, самолет будущего получит ведомые беспилотники, которые вместо централизованного облачного алгоритма принятия решений будут использовать локальные модели, обменивающиеся данными с другими дронами.