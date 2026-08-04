Гулявшую голой по Москве блогершу задержали на выходе из спецприемника

Прогулявшуюся голой по Москве блогершу Брагину задержали на выходе из спецприемника

Прогулявшуюся голой по Москве блогершу и экс-участницу реалити-шоу «Дом 2» Анастасию Брагину задержали на выходе из спецприемника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Брагина вышла на свободу вечером 4 августа, однако к ней сразу подошли правоохранители и объявили о задержании. Причина остается неизвестной.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что это произошло в рамках проверки по фактам развратных действий в отношении детей и распространения порнографии.

21 июля суд назначил Брагиной 14 суток административного ареста за прогулку голой по Москве. До этого ее оштрафовали на четыре тысячи рублей. Девушка прошлась голой по Волоколамскому шоссе и сняла это на видео.