Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 4 августа 2026 (обновлено: 14:20, 4 августа 2026)Силовые структуры

Гулявшую голой по Москве блогершу задержали на выходе из спецприемника

Прогулявшуюся голой по Москве блогершу Брагину задержали на выходе из спецприемника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Прогулявшуюся голой по Москве блогершу и экс-участницу реалити-шоу «Дом 2» Анастасию Брагину задержали на выходе из спецприемника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Брагина вышла на свободу вечером 4 августа, однако к ней сразу подошли правоохранители и объявили о задержании. Причина остается неизвестной.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что это произошло в рамках проверки по фактам развратных действий в отношении детей и распространения порнографии.

21 июля суд назначил Брагиной 14 суток административного ареста за прогулку голой по Москве. До этого ее оштрафовали на четыре тысячи рублей. Девушка прошлась голой по Волоколамскому шоссе и сняла это на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    В Госдуме назвали условие завершения СВО
    Русофобские настроения среди оппозиции Грузии объяснили
    К запуску фиксации нарушений ПДД дронами в России появились вопросы
    На Вашингтон обрушились пожары
    Зеленский анонсировал чистки в СБУ
    В России призвали сделать экономику мобилизационной
    Назван способ предотвратить нападение НАТО на Россию
    В России назвали способ борьбы с кадровым голодом в ключевой сфере
    Девушка похудела на 44 килограмма после расставания
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok