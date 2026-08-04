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15:00, 4 августа 2026 (обновлено: 15:11, 4 августа 2026)Экономика

Подсчитаны темпы сокращения золотого запаса России

WGC: В июне 2026 года Россия продала девять тонн золота
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В июне 2026 года больше всего золота купили центральные банки Польши и Китая, пополнившие свои запасы на 19 и 15 тонн соответственно. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (WGC).

Всего мировые центробанки купили 51 тонну золота. В частности, Узбекистан приобрел девять тонн, Казахстан — семь тонн, а Иордания — три тонны. В свою очередь, Россия продала девять тонн золота, а Турция — две тонны.

Отмечается также, что по итогам первых шести месяцев 2026 года самыми крупными покупателями золота оказались Польша (82 тонны), Узбекистан (41 тонна), Китай (40 тонн) и Казахстан (27 тонн). Турция и Россия продали 83 и 44 тонны соответственно.

В II квартале 2026 года центральные банки по всему миру резко нарастили закупки золота. В общей сложности регуляторы приобрели 289 тонн. Это оказалось рекордным показателем для этого квартала. Российский ЦБ избавился от 22 тонн, превратившись в II квартале в крупнейшего продавца этого металла.

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