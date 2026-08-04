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16:02, 4 августа 2026 (обновлено: 16:08, 4 августа 2026)Мир

Боррель расстроился из-за кончины европейской солидарности

Боррель: Европейская солидарность умерла в Сеуте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис в Сеуте показал отсутствие солидарности среди стран Европейского союза (ЕС). Его слова передает РИА Новости.

«Меня очень расстраивает видеть, как европейская солидарность умерла в Сеуте, потому что некоторые страны поставили свои национальные электоральные интересы выше принципа солидарности и добросовестного сотрудничества», — сказал он.

В особенности Боррель раскритиковал Италию, заявив, что именно ее позиция стала одной из главных причин раскола внутри ЕС. «Реагировать заявлениями о том, что Испанию нужно исключить из Шенгенской зоны, когда на самом деле проблема находится не там, — это очень разочаровывает», — подчеркнул политик.

Кроме того, Боррель призвал Мадрид на предстоящей встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе потребовать от партнеров той солидарности, которую Испания, по его словам, всегда демонстрировала во время миграционных кризисов.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.

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