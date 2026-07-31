Названо число проникших за сутки в испанскую Сеуту мигрантов

Reuters: 49 тысяч мигрантов проникли в испанскую Сеуту за последние 24 часа

По оценкам Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский автономный город Сеута на севере Африки за последние 24 часа. Об этом сообщает Reuters.

Газета El Confidencial со ссылкой на оценки Гражданской гвардии Испании сообщила, что около 40 тысяч мигрантов могли незаконно проникнуть в Сеуту 30 июля.

30 июля тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю, многие не выжили. По имеющимся данным, как минимум 18 человек не стало.

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в Сеуте, для помощи Гражданской гвардии и службам экстренной помощи из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Педро Санчес планирует посетить город 31 июля.