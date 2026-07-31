Появилось видео массового прорыва границы мигрантами в Испании

El País публикует видео массового прорыва испанской границы мигрантами в Сеуте

Тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута на севере Африки. Видео публикует El País.

Мигранты пересекают сушу и море, многие из них не выживают. По имеющимся данным, как минимум 18 человек не стало. Это только установленные случаи, точное количество пострадавших неизвестно.

Те, кто выжил, прибывают в Сеуту изможденные и раненные, им требуется медицинская помощь.

«Да здравствует Испания!» — кричат мигранты, подбрасывая в воздух свою обувь. Некоторые из них опускаются на колени, чтобы поцеловать испанскую землю.

Центр приема мигрантов в Сеуте переполнен уже несколько дней, места больше нет. Люди ожидают своей очереди рядом с ним.

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в Сеуте, для помощи Гражданской гвардии и службам экстренной помощи из-за ситуации с мигрантами. Премьер-министр Педро Санчес планирует посетить город 31 июля.