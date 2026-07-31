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10:15, 31 июля 2026Культура

85-летняя звезда фильма «Нет» решила зарабатывать на OnlyFans

85-летняя звезда фильма «Нет» Донна Миллс создала аккаунт на OnlyFans
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная по ролям в фильме «Нет» и сериалах «Главный госпиталь» и «Тихая пристань» Донна Миллс объявила о решении зарабатывать на OnlyFans. Звезде 85 лет, напоминает Variety.

«Я всегда ценила невероятную поддержку и принятие, которыми фанаты одаривали меня на протяжении многих лет. Рада выйти на OnlyFans, потому что платформа предлагает возможность для более личного и прямого общения», — заявила Миллс.

Артистка пообещала, что будет делиться с поклонниками своей повседневной жизнью и позволит им заглянуть в закулисье актерской профессии.

Самой популярной ролью Миллс была Эбби Каннингем в 14 лет шедшей по американскому телевидению мыльной опере «Тихая пристань». Она также получила премию «Эмми» за появление в сериале «Главная больница», а в последние годы отметилась такими фильмами, как «Джой» и «Нет».

Ранее Миллс ответила на критику ее внешности перевоплощением в старуху.

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