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11:04, 31 июля 2026Наука и техника

Балтфлот России принял «Валентина Рыкова»

Балтийский флот России принял в свой состав малый морской танкер «Валентин Рыков»
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Балтийский флот России принял в свой состав малый морской танкер «Валентин Рыков» проекта 03182, построенный на судостроительном заводе Волга. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

«Возможности этого универсального судна позволят обеспечить силы флота в любой точке операционной зоны, решать задачи материально-технического обеспечения в различных условиях», — сказал командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.

Принятию корабля предшествовали успешные заводские и государственные испытания.

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В декабре 2024-го со ссылкой на Минобороны России газета «Известия» сообщила, что в Санкт-Петербурге спустили на воду средний морской танкер «Инженер-адмирал Котов» проекта 23130.

В апреле того же года ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли рассказал, что торжественная церемония закладки головного малого морского танкера проекта 23630 для Военно-морского флота России проходила на Окской судоверфи в Нижегородской области.

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