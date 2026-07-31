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11:52, 31 июля 2026Путешествия

Задержки рейсов достигли 16 часов в аэропорту России

План «Ковер» вызвал 16-часовые задержки в аэропорту России
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Задержки рейсов достигли 16 часов в аэропорту Сочи 31 июля. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Такое отставание от расписания вызвал план «Ковер», который вводится в аэропорту вторую ночь подряд. 30 июля ограничения действовали более пяти часов, а 31 июля — около трех.

Это нарушило расписание более 50 рейсов. Так, рейс «Победы» из Сочи в Саратов должен был вылететь в 18:40, но в итоге взлетел только в 9 утра следующего дня. Вылет Nordwind в Казань перенесли на 10:40 31 июля вместо 21:10 30 июля. Задержки затронули и международные направления — рейс из турецкой Антальи прилетит в Сочи почти на 12 часов позже расписания.

Ранее пассажиры застряли в аэропортах Барнаула, Кемерово и Омска из-за задержек рейсов. Изменения коснулись вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

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