Россиянин объяснил коноплю в своем доме попугаями

Хранившему коноплю для попугаев крымчанину грозит до 10 лет

Полицейские нашли более 700 граммов конопли в доме у жителя Симферополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России по Крыму.

По данным ведомства, «запрещенку» сотрудники обнаружили на чердаке дома за картонными коробками. Ее владелец пояснил, что еще в августе 2015 года нашел на своем участке дикорастущий куст конопли, сорвал его и высушил. Листьями и семенами растения мужчина, по его словам, кормил попугаев, чтобы уберечь от болезней.

Сейчас в отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира, которого осудили за ввоз мармеладок с коноплей в Россию, захотел оспорить решение суда.