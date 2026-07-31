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13:27, 31 июля 2026 (обновлено: 13:45, 31 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали время спада жары

Синоптик Макарова: Понижение температуры придет в столицу на следующей неделе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Постепенное понижение температуры прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе, сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В понедельник, 3 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди. В этот день начнется постепенное понижение температуры. В первой половине недели в дневное время в столице и области ожидается плюс 23-28 градусов Цельсия. Во вторник, 4 августа, ожидается погода без осадков, в среду и четверг, 5 и 6 августа, пройдет небольшой кратковременный дождь.

В пятницу и выходные, 7-9 августа, москвичам и жителям Подмосковья также следует ждать дождей, а температура понизится. Ночью ожидается плюс 11-16 градусов, днем в пятницу от плюс 21 до плюс 26 градусов. В выходные температура понизится до плюс 19-24 градусов.

Ранее Гидрометцентр ввел в Москве оранжевый уровень опасности из-за предстоящей жары в выходные, 1 и 2 августа. Ожидается что в субботу потеплеет до плюс 30 градусов, в воскресенье — до плюс 31 градуса.

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