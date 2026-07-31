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14:33, 31 июля 2026 (обновлено: 14:41, 31 июля 2026)Забота о себе

Врач предупредил об опасности черники для некоторых людей

Эндокринолог Поляков: Людям с язвенной болезнью надо с осторожностью есть чернику
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Врач-диетолог, эндокринолог предупредил, что некоторым людям следует с осторожностью включать в рацион чернику. О том, кому не следует есть эту ягоду, он поговорил с изданием aif.ru.

Врач рассказал, что, несмотря на полезные свойства черники, при некоторых заболеваниях употреблять ее в пищу надо с осторожностью. В частности, он рекомендовал полностью исключить эту ягоду из рациона людям с индивидуальной непереносимостью, чтобы избежать приступа аллергии.

Черника может быть опасна при гиперацидном гастрите и язвенной болезни, добавил Поляков. Кроме того, по его словам, в этой ягоде содержится много витамина К, поэтому людям с повышенной свертываемостью крови стоит ограничить ее количество в рационе.

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Эндокринолог добавил, что соблюдать осторожность стоит и людям с сахарным диабетом, поскольку большие порции черники могут спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.

Ранее Поляков назвал чернику полезной для здоровья сосудов ягодой. По его словам, в этом продукте содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом и препятствуют старению, в том числе и сердечно-сосудистой системы.

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