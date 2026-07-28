Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:31, 28 июля 2026Забота о себе

Врач назвал полезную для сосудов ягоду

Диетолог Антон Поляков: В чернике много антиоксидантов и витамина C, полезного для сосудов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал полезные свойства черники. О том, какие вещества содержит эта ягода, он рассказал aif.ru.

«В чернике содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободнорадикальное окисление клеток, также поддерживают сосуды», — отметил Поляков. По его словам, регулярное употребление этой ягоды полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Диетолог добавил, что черника также содержит много витамина C, который полезен для сосудов и иммунной системы. Кроме того, в этой ягоде есть витамины K и A.

Ранее Поляков назвал максимально допустимое количество сезонных овощей в день. По словам врача, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    Врач назвал полезную для сосудов ягоду
    В России не смогли заместить американский дисплей для военной техники
    Пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу в аэропорту Кольцово
    Крупнейшая в мире нефтяная компания остановила работу своего НПЗ
    Спасатель вынес бездомного пса из бушующего моря в Сочи и стал героем соцсетей
    Ваня Дмитриенко заявил о желании жениться и завести детей
    Два безымянных российских острова получат названия
    Сторонница Трампа потрогала украинский «Писюн» после разговора с Зеленским
    Орбан назвал Мадьяра карманным диктатором с расстройством личности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok