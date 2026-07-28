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Силовые структуры
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18:37, 28 июля 2026Силовые структуры

Россиянина похитили ради выкупа в 20 миллионов рублей

В Дагестане осудили членов преступной группы за похищение ради выкупа в 20 млн руб.
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане осудили членов преступной группы за похищение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в сентябре 2022 года житель Махачкалы создал организованную преступную группу, в состав которой вошли несколько лиц. Они собирались похитить мужчину и потребовать за его освобождение 20 миллионов рублей.

31 декабря 2022 года обвиняемые похитили индивидуального предпринимателя в Махачкале и удерживали его в гараже, требуя выкуп. Однако вскоре они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При задержании и проведении следственных действий у обвиняемых изъяты переделанные огнестрельные пистолеты с боеприпасами и героин в крупном размере.

Суд приговорил их к срокам от 11 до 15 лет колонии строгого режима, а также штрафам в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Они признаны виновными по статьям 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 228 («Незаконный оборот наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта.

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