Двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта

В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения девушки

В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия») УК РФ.

По данным следствия, 22 июля этого года два брата проезжали на автомобиле мимо автобусной остановки «ФОК Красногорка», на которой заметили девушку, и решили ее похитить. Они вышли из машины и, применяя насилие и угрозы в адрес пострадавшей, попытались посадить ее на заднее сиденье автомобиля. Потерпевшая оказала активное сопротивление, и в ситуацию вмешались прохожие. Благодаря этому удалось остановить преступные действия.

На следующий день мужчин задержали и предъявили им обвинение. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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