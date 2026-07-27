У Яны Рудковской заметили плешь на голове

У продюсера Яны Рудковской заметили плешь на голове на видео с фестиваля Dream Fest

У российского музыкального продюсера Яны Рудковской заметили плешь на голове. Видео появилось на странице телеканала Music Box Russia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость посетила международный музыкальный фестиваль Dream Fest в Баку, Азербайджан. Для выхода в свет она выбрала платье нюдового оттенка с драпировкой и асимметричной юбкой с оборками. Также жена фигуриста Евгения Плющенко распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в стиле smokey eyes.

Пользователи оценили кадры в комментариях. Так, они обратили внимание на чрезмерно сжимающий грудь Рудковской наряд: «К сожалению, платье мало», «Грудь перетекла в подмышку», «Сиси выпали. Это неэстетично».

Также юзеры заподозрили ее в облысении. «Это что, у нее плешь возле лба, прямо посередине пробора?», «Плешь оголилась», «Она лысеет?» — указали они.