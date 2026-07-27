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17:22, 27 июля 2026 (обновлено: 17:28, 27 июля 2026)Экономика

Курс доллара снизился на копейки

Центробанк понизил официальный курс доллара на 2 копейки
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил официальные курсы валют на вторник, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар за выходные подешевел на две копейки. Официальный курс американской валюты опустили с 78,03 до 78,01 рубля.

Более значительное изменение претерпел курс евро. Стоимость европейской валюты изменили с 88,89 до 88,76 рубля.

Китайский юань с прошлой пятницы, 24 июля, вырос в цене. Его официальный курс увеличился с 11,5 до 11,52 рубля.

Ранее аналитик Спартак Соболев допустил, что к концу июля и началу августа доллар будет колебаться в интервале от 75 до 80 рублей. В настоящее время российский валютный рынок получает поддержку благодаря пику налоговых выплат экспортерами. Кроме того, сказывается привлекательная ключевая ставка Банка России.

Другие аналитики допускают, что курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей. По иным прогнозам, к началу осени доллар будет стоить 73-80 рублей.

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