Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:58, 14 июля 2026Экономика

Аналитик предсказал курс доллара к концу лета

Файнман: К концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

К концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей. Такое предсказание сделал инвестиционный советник Игорь Файнман, его цитирует Bankiros

Аналитик напомнил, что в начале лета россияне сократили покупки валюты на 16 миллиардов рублей. Это не устойчивый тренд на потерю интереса к долларам, а лишь сезонное снижение спроса и переход в валютные инструменты.

«Снижение покупок валюты в июне — не признак того, что россияне ʺразлюбилиʺ доллар, а нормальная коррекция после ажиотажного мая на фоне уже сделанных отпускных покупок и очень крепкого рубля весной», — пояснил Файнман.

По словам эксперта, в конце весны фиксировался всплеск спроса, связанный с подготовкой к отпускам и очень крепким рублем.

Материалы по теме:
Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?
Рубль стремительно укрепляется.Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?
21 мая 2026
«Поколение с блестящей экономической интуицией» Зумеры сходят с ума по нишевым брендам и винтажу. Как они к этому пришли?
«Поколение с блестящей экономической интуицией»Зумеры сходят с ума по нишевым брендам и винтажу. Как они к этому пришли?
27 июня 2026

«Многие, кто собирался в отпуск, уже купили валюту заранее — в июне остаются те, кто не успел. До пика отпускного сезона (июль-август) я бы ждал колебания спроса, но без обвала: в июне 135 миллиардов рублей против майских 151 миллиардов — это, по сути, нормализация к умеренно повышенному уровню, а не разворот к ʺантивалютномуʺ поведению», – пояснил инвестиционный советник.

Рассматривать рубль как надежную тихую гавань не стоит — к концу года может начаться плавное ослабление, но без обвала: средний курс составит 80-90 рублей за доллар, к концу года возможен уход выше 90.

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, оптимальным для российской экономики был бы коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления от продажи энергоресурсов. Последнее, подчеркивают аналитики, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье
    Украина получит лицензию на производство ракет Aster 30
    Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»
    Олимпийская чемпионка по биатлону умерла в 53 года
    Иран ударил по американским военным объектам
    Раскрыты подробности об исполнителях подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России
    Появилась информация об участниках подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Турист сорвался со скалы на Курильских островах, получил травму головы и не выжил
    Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok