Аналитик предсказал курс доллара к концу лета

Файнман: К концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей

К концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей. Такое предсказание сделал инвестиционный советник Игорь Файнман, его цитирует Bankiros

Аналитик напомнил, что в начале лета россияне сократили покупки валюты на 16 миллиардов рублей. Это не устойчивый тренд на потерю интереса к долларам, а лишь сезонное снижение спроса и переход в валютные инструменты.

«Снижение покупок валюты в июне — не признак того, что россияне ʺразлюбилиʺ доллар, а нормальная коррекция после ажиотажного мая на фоне уже сделанных отпускных покупок и очень крепкого рубля весной», — пояснил Файнман.

По словам эксперта, в конце весны фиксировался всплеск спроса, связанный с подготовкой к отпускам и очень крепким рублем.

«Многие, кто собирался в отпуск, уже купили валюту заранее — в июне остаются те, кто не успел. До пика отпускного сезона (июль-август) я бы ждал колебания спроса, но без обвала: в июне 135 миллиардов рублей против майских 151 миллиардов — это, по сути, нормализация к умеренно повышенному уровню, а не разворот к ʺантивалютномуʺ поведению», – пояснил инвестиционный советник.

Рассматривать рубль как надежную тихую гавань не стоит — к концу года может начаться плавное ослабление, но без обвала: средний курс составит 80-90 рублей за доллар, к концу года возможен уход выше 90.

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, оптимальным для российской экономики был бы коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления от продажи энергоресурсов. Последнее, подчеркивают аналитики, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.