Названа стратегия Ирана в давлении на США

Reuters: Иран рассчитывает усилить давление на США за счет создания рисков

Иран рассчитывает усилить давление на США не за счет прямого военного столкновения, а посредством создания постоянных рисков для мировой торговли, судоходства и энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение официальных лиц и аналитиков стран Персидского залива.

Согласно их оценкам, таким образом Иран пытается убедить Вашингтон и его союзников, что сдерживание Тегерана является более затратным, чем уступки по вопросу Ормузского пролива.

«Их главное преимущество заключается не в том, что они могут нанести серьезный ущерб США или Израилю, а в том, что они способны причинить ущерб государствам региона и мировой экономике», — заявил эксперт Вашингтонского института Майкл Найтс.

По данным источников агентства, руководство Ирана рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа не захочет глубоко втягиваться в новый конфликт на Ближнем Востоке в преддверии промежуточных выборов в ноябре и в итоге будет вынуждена пойти на переговоры.

«Трамп думает, что сможет нанести иранцам сильный удар и заставить их сесть за стол переговоров, но они не сдадутся», — сказал один из источников Reuters в странах Персидского залива.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.