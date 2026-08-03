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17:11, 3 августа 2026 (обновлено: 17:23, 3 августа 2026)Спорт

«Локомотив» отказался продавать Батракова в Турцию

«Локомотив» отказался продавать полузащитника Алексея Батракова турецкому «Галатасараю»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

«Локомотив» отказался продавать полузащитника Алексея Батракова турецкому «Галатасараю». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Стамбульский клуб сделал запрос в адрес «железнодорожников», в котором поинтересовался, рассматривают ли они возможность продажи футболиста. «Локомотив» ответил на это отказом.

Отмечается, что Батракову предлагали зарплату около пяти миллионов евро в год. В текущем сезоне 21-летний футболист провел два матча в составе «Локомотива», в которых он сделал одну голевую передачу.

Ранее букмекеры назвали вероятность того, что Батраков летом перейдет в ПСЖ. Она составляет десять процентов.

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