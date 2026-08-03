Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа.
Мы будем вести с ними диалог, это будет происходить в формате переговоров
США отменили удары по Ирану
Также Трамп сообщил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану. Американский лидер отметил, что его об этом попросили несколько стран.
Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки
До того США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
Реакция Израиля
Власти Израиля, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, узнали об отмене совместных с США ударов по Ирану из поста Трампа в социальной сети Truth Social. Также до появления публикации об этом решении ничего не знало Центральное командование американских вооруженных сил.
Несколько часов мы оставались в неведении. Президент Трамп оставил нас блуждать в тумане. Высокопоставленные официальные лица получали информацию о происходящем из социальных сетей Трампа
Трамп уверен в успехе сделки
Также Трамп заявил, что между сторонами уже есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации. Американский лидер выразил уверенность в успехе переговорного процесса.
Украина и страны ЕС связались с Ираном
Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что за 24 часа с Ираном связались Болгария, Англия и Украина. Представители европейских стран заверили, что не будут участвовать в боевых действиях на стороне США.
Дипломат также отметил, что ранее данные страны упоминались в новостных сообщениях о возможном предоставлении их военных баз Соединенным Штатам.