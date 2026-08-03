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05:51, 3 августа 2026Мир

«Завтра днем». Трамп анонсировал переговоры с Ираном. Израиль узнал об отмене ударов из соцсетей

Трамп: Переговоры США и Ирана пройдут 3 августа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа.

Мы будем вести с ними диалог, это будет происходить в формате переговоров

Дональд Трамппрезидент США

США отменили удары по Ирану

Также Трамп сообщил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану. Американский лидер отметил, что его об этом попросили несколько стран.

Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки

Дональд Трамппрезидент США

До того США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

Реакция Израиля

Власти Израиля, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, узнали об отмене совместных с США ударов по Ирану из поста Трампа в социальной сети Truth Social. Также до появления публикации об этом решении ничего не знало Центральное командование американских вооруженных сил.

Несколько часов мы оставались в неведении. Президент Трамп оставил нас блуждать в тумане. Высокопоставленные официальные лица получали информацию о происходящем из социальных сетей Трампа

Израильский чиновникНа условиях анонимности

Трамп уверен в успехе сделки

Также Трамп заявил, что между сторонами уже есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации. Американский лидер выразил уверенность в успехе переговорного процесса.

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Украина и страны ЕС связались с Ираном

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что за 24 часа с Ираном связались Болгария, Англия и Украина. Представители европейских стран заверили, что не будут участвовать в боевых действиях на стороне США.

Дипломат также отметил, что ранее данные страны упоминались в новостных сообщениях о возможном предоставлении их военных баз Соединенным Штатам.

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