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06:02, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Начальница разослала сотрудникам мерзкие снимки из туалета и опозорилась перед ними

«Лента.ру»: Начальница закатила сотрудникам истерику из-за чьих-то фекалий в туалете
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Comfortable_Phase944 рассказала, как ее начальница закатила сотрудникам истерику из-за чьих-то фекалий в туалете. Как выяснила «Лента.ру», она разослала мерзкие снимки подчиненным, но в итоге лишь опозорилась перед ними.

«Она постоянно доносит на все и на всех из-за мелочей, включая тех, которые легко исправить. Это просто идеальное воплощение карикатурного руководителя, жалующегося, что последний сотрудник оставил после себя неубранную пылинку», — объяснила девушка.

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В их офисе есть туалет для сотрудников, и им довольно часто пользуются. Около четырех часов дня начальница прислала в рабочий чат фотографию унитаза, в котором плавала «одна маленькая какашка». Женщина сочла это отвратительным и моментально попыталась назначить виноватого. Под подозрение попали сама автор и ее коллега. Но первая не была в туалете уже несколько часов, а вторая заглянула в уборную перед уходом — за 2,5 часа до обнаружения экскрементов.

«Доносчица написала, что нашему вышестоящему начальнику нужно проверить камеры, чтобы посмотреть, кто заходил туда до нее. Сомневаюсь, что он будет этим заниматься, но вообще — это просто позор — не только доставлять кому-то неприятности, но и самому представать в настолько неприглядном свете. Насколько же нужно быть сумасшедшим, чтобы пытаться публично опозорить кого-то и одновременно наказать его за крошечное количество фекалий в месте, куда они должны попасть? Она рассказывала об этом так, будто кто-то из нас нагадил на стену», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как стал жертвой приступа диареи в парижском метро. Ее вызвало то, что он решил последовать невинному совету матери.

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