07:31, 30 марта 2026

Ложка чернослива спровоцировала «химическую атаку» в метро

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником BortVanderBoert рассказал о том, как стал жертвой приступа диареи в парижском метро. Ее вызвало то, что он решил последовать невинному совету своей матери.

Парень рассказал, что не всегда мог спокойно сходить в туалет перед выходом из дома, а делать это в других местах он тогда не мог из-за сильно дискомфорта. «Это было проблематично, потому что к концу дня мне ужасно хотелось в туалет, но приходилось сдерживаться: меня как раз поставили работать в паре с невероятно привлекательной португальской девушкой, которая мне очень нравилась», — написал автор.

Он попросил свою мать подсказать ему решение проблемы. Та посоветовала съедать ложку пасты из чернослива каждый вечер, что должно было, по ее замыслу облегчить утреннюю дефекацию. Парень послушался, однако на следующее утро все его потуги оказались обречены на провал. Тогда он просто собрался и отправился на работу, добираться до которой нужно было больше часа.

Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?
«Поезд метро приближался к центру Парижа, когда внутри моего живота начало грохотать тревожное урчание. Я решил терпеть, однако на следующем участке отважился тихо испустить газы. Все было бесшумно, но вонь оказалась ужасной. Я видел, как задергались носы моих попутчиков. До следующей станции оставалось еще четыре минуты. Это слишком большая нагрузка на мой бедный сфинктер, и он пропустил еще пару тихих "убийц"», — признался автор.

Смрад в вагоне стал удушающим, а улавливавшие его люди — откровенно враждебными. Несколько пассажиров начали агрессивно разглядывать попутчиков, надеясь определить виновного и заставить его перестать испускать кишечные газы, поскольку к тому моменту они чувствовали себя в эпицентре «химической атаки». Запах был настолько агрессивный, что, по словам автора, волосы в его ноздрях встали дыбом. В этот момент он почувствовал, как «лавина токсичных фекалий» приблизилась к выходу из его кишечника.

«Каким-то образом мне удалось продержаться до остановки, но, как только я делаю шаг к двери, мой задний проход сдается. Я почувствовал, как влажный жар одной из самых отвратительных каловых масс, когда-либо созданных человеком, ударяет по ткани моих штанов. Запах обдает лицо сидящей пассажирки: ее глаза наполняются слезами, а сама она едва сдерживает рвотные позывы», — ужаснулся парень.

Что такое белковая диета? Что можно есть и поможет ли она похудеть
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
Выбежав из вагона, он подошел к сотруднику метро, чтобы уточнить, где находиться ближайший туалет. Выяснилось, что на этой станции его нет. Сделав два шага, автор понял, что его сфинктер окончательно капитулировал: в этот момент «вылетела горячая жидкая гадость». Каловые массы начали стекать по штанине в кроссовки.

Поняв, что сражение проиграно, он бросился к выходу на улицу, «оставляя за собой след из коричневой слизи». Там он нашел кафе, в котором смог привести себя в порядок, пусть и с некоторыми потерями — пришлось выбросить носки и ехать на работу в мокрых после импровизированной стирки джинсах.

«К счастью, португальская девушка взяла больничный, поэтому мне не пришлось объяснять ей, как я обделался в метро. Через несколько дней я поцеловал ее, и мы прожили вместе следующие шесть лет», — заключил парень.

Ранее поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете. Причиной, по его словам, стала самая сильная диарея в его жизни.

