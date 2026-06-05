Журналист Макдональд осудил заключительную фразу из письма Зеленского Путину

Ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что заключительная фраза «Слава Украине» (Минюст РФ внес лозунг в перечень нацистских) из открытого письма украинского лидера Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину вызывает много вопросов. Об этом он написал в X.

«Это стало общепризнанным патриотическим лозунгом на Украине, тогда как в России его ассоциируют с бандеровцами и нацистами», — пояснил журналист. Он подчеркнул, что подобная фраза в качестве заключительной строки не соответствует цели письма.

Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам вечером 4 июня. В нем он заявил, что встреча могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.