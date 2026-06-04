В Кремле заявили о продолжении ударов по ЗАЭС

Песков: Москва констатирует продолжение ударов по ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что атаки на станцию не остановились. «Мы не ждем, мы констатируем, что удары не прекращаются. И господин Гросси это тоже хорошо видит», — отметил он.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке №6.

Атаку на ЗАЭС совершили 30 мая. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, место удара украинского дрона находится в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке №6.