Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС

«Известия» опубликовали кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС

Появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергоблоку Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Фотографии опубликованы в Telegram-канале «Известий».

На кадрах видно, что атаковавший станцию украинский беспилотник оставил дыру в шестом энергоблоке ЗАЭС.

По информации издания, на данный момент на месте происшествия работают эксперты МАГАТЭ, которые осматривают повреждения.

Атака была совершена 30 мая. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, место удара дрона ВСУ находится в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке № 6. 31 мая ВСУ также ударили по транспортному цеху ЗАЭС и уничтожили шесть автобусов и две «Газели».