Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

Военный эксперт Живов: В России появился радиотехнический комплекс, глушащий БПЛА ВСУ

Опираясь на информацию военнослужащих и простую человеческую логику, можно утверждать, что в России появился новый радиотехнический комплекс, который способен глушить вражеские беспилотники, считает военный эксперт Алексей Живов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink. Противник заявляет, что восемь направленных на спутник антенн системы «Волна Купол Гарант» передают помехи, которые глушат связь.

Эксперт обратил внимание на то, что еще две недели назад на трассе Р-280 Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали российские бензовозы, которые шли в зону СВО, однако сейчас они доезжают целыми и невредимыми. По его мнению, такой факт указывает на то, что за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили технику от беспилотников.

«Противник на своих каналах как раз пишет, что именно вот этим комплексом защитили. Из открытых источников известно, что он определенным образом воздействует на спутники в диапазоне 20 километров, местах своего положения и оглушает. Что во многом, видимо, и привело к тому, что ездить стало по трассе безопаснее. И противник уже начал охотиться за этим прибором, комплексом техническим, понимая, что из-за него все планы, видимо, начали рушиться, откровенно говоря», — объяснил Живов.

По словам эксперта, предположительно, такой комплекс является крупногабаритным и перед Российской армией теперь стоят определенные риски по его сохранности. При этом в его эффективности Живов не сомневается.

«Опираясь на открытые источники и простую человеческую логику, действительно появился какой-то радиотехнический комплекс, способный частично или, может быть, даже полностью нарушать управление вражеских беспилотников, которые летят на Starlink, что привело к росту защищенности наших магистральных дорог», — заключил эксперт.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что в стране работают над созданием тяжелых беспилотников со спутниковым управлением. Его можно будет считать аналогом системы Starlink.