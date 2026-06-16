Россия заглушила Starlink

В России начали применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink

Российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы материала обратили внимание на заявления Киева о новой системе, которую начала применять Россия. Комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. Каждый прицеп вмещает пару тарелок, которые также можно установить на землю.

Отмечается, что спутники Starlink принимают сигналы от наземных терминалов в диапазоне 14-14,5 гигагерца, который разделен на восемь каналов. Противник заявляет, что восемь направленных на спутник антенн системы «Волна Купол Гарант» передают помехи, которые глушат связь. В частности, система нарушает работу дронов-камикадзе с терминалами Starlink.

Одна система обеспечивает защиту на площади около 20 квадратных километров. Считается, что этими системами прикрыли трассу «Новороссия». При этом крупный комплекс является хорошо заметным объектом, поэтому важно защищать его от средств поражения противника.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что в стране работают над созданием тяжелых беспилотников со спутниковым управлением.