Путин рассказал о создании дронов с аналогом Starlink

Российские специалисты работают над созданием тяжелых беспилотников со спутниковым управлением, которое можно будет считать аналогом системы Starlink. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции, передает РИА Новости.
«Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 годах эта работа продолжилась», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности производства тяжелых дронов со спутниковым управлением.
В мае стало известно, что российская компания «Бюро-1440» могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3. Производитель развертывает спутниковую группировку «Рассвет», которую считают ответом на американские аппараты Starlink.