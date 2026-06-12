Путин рассказал о создании дронов с аналогом Starlink

Путин: В России работают над производством тяжелых дронов со спутниковым управлением

Российские специалисты работают над созданием тяжелых беспилотников со спутниковым управлением, которое можно будет считать аналогом системы Starlink. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 годах эта работа продолжилась», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности производства тяжелых дронов со спутниковым управлением.

В мае стало известно, что российская компания «Бюро-1440» могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3. Производитель развертывает спутниковую группировку «Рассвет», которую считают ответом на американские аппараты Starlink.