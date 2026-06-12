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17:23, 12 июня 2026Наука и техника

Путин рассказал о создании дронов с аналогом Starlink

Путин: В России работают над производством тяжелых дронов со спутниковым управлением
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские специалисты работают над созданием тяжелых беспилотников со спутниковым управлением, которое можно будет считать аналогом системы Starlink. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 годах эта работа продолжилась», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности производства тяжелых дронов со спутниковым управлением.

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В мае стало известно, что российская компания «Бюро-1440» могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3. Производитель развертывает спутниковую группировку «Рассвет», которую считают ответом на американские аппараты Starlink.

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